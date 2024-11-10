هل يمكن تغيير الحساب من جاري لـ توفير في بنك مصر؟

تساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تغيير الحساب الخاص بهم من توفير لحساب جاري أو العكس.

وقال مسئولو بنك مصر في إجابة على ذلك التساؤل عبر الصفحة الرسمي للبنك اليوم إنه غير متاح تغيير نوع الحساب إلى حساب البنك الآخر ويمكن للعملاء فتح حساب آخر فى حالة رغبتهم فى ذلك.

ومن جانب آخر كشف مسؤولون في بنك مصر أنه يمكن للعملاء الراغبين في تحويل مرتباتهم من خلال خطوات محددة.

وتشمل الخطوات لتحويل راتب العملاء على فروع بنك مصر ما يلي:



فتح حساب سواء جارى / توفير.

طلب الحصول على خطاب بتحويل المرتب على الحساب.

توجيه الخطاب لجهة العمل.