تفاصيل قرض السيارة للموظفين وأصحاب الأعمال في البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي لعملائه قرض السيارة للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة سواء بتحويل الراتب-القسط أو بدون تحويل الراتب أو عملاء البنك من أصحاب الشهادات والودائع.

وتشمل تفاصيل القرض الممنوح من البنك الزراعي لتمويل شراء السيارة ما يلي:

فترات السداد تصل إلى 7 سنوات.

أقل مقدم للسيارة هو 25%.

تمويل قرض السيارة يصل إلى مليون جنيه بناء على الدراسة الائتمانية للعميل.



الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث لا يتجاوز آخر 3 أشهر.

عرض سعر السيارة من المعرض.

مفردات مرتب حديثه عن آخر شهر.

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط في حالة التحويل. سعر العائد 29.25%

في حالة عدم تحويل الراتب 31.25%

سجل تجاري حديث + كشف حساب بنكي عن آخر عام (في حالة الأعمال الحرة سعر العائد 33%).

حضرتك تقدر تقدم طلب القرض فى جميع فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.