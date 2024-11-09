السبت 09 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تفاصيل قرض السيارة للموظفين وأصحاب الأعمال في البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري،فيتو
البنك الزراعي المصري،فيتو

يقدم البنك الزراعي لعملائه قرض السيارة  للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة سواء بتحويل الراتب-القسط أو بدون تحويل الراتب أو عملاء البنك من أصحاب الشهادات والودائع.

وتشمل تفاصيل القرض الممنوح من البنك الزراعي لتمويل شراء السيارة ما يلي:
فترات السداد تصل إلى 7 سنوات.
أقل مقدم للسيارة هو 25%.
تمويل قرض السيارة يصل إلى مليون جنيه بناء على الدراسة الائتمانية للعميل.


الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
إيصال مرافق حديث لا يتجاوز آخر 3 أشهر.
عرض سعر السيارة من المعرض.
مفردات مرتب حديثه عن آخر شهر.
تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط في حالة التحويل. سعر العائد 29.25%
في حالة عدم تحويل الراتب 31.25%
سجل تجاري حديث + كشف حساب بنكي عن آخر عام (في حالة الأعمال الحرة سعر العائد 33%).
حضرتك تقدر تقدم طلب القرض فى جميع فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

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