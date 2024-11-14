تدار بأفراد غير مؤهلين وبدون ترخيص، ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان في دكرنس والسنبلاوين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمركزي دكرنس والسنبلاوين، وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة لانتحالهم صفة أطباء.

ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان فى دكرنس والسنبلاوين

وأكد محافظ الدقهلية، أن حملات التفتيش والمتابعة تأتي للتصدي لكافة أنواع الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع، خاصة المنشآت الطبية والصيدلية، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركزي دكرنس والسنبلاوين.

تدار بواسطة افراد غير مؤهلين

وكشف أن المراكز التي ضبطت تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم ترخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازمة، وجرى اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز إلى مركز شرطة مركز السنبلاوين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

وناشد الدكتور محمد فؤاد مدير العلاج الحر، المواطنين بتوخي الحذر حيال تلك المراكز، وضرورة التأكد من كونها مرخصة والقائمين عليها أطباء، واستيفائها لكافة الاشتراطات الطبية، وذلك حرصًا على سلامتهم.