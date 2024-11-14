الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

لماذا يلجأ البنك
لماذا يلجأ البنك المركزي لعملية التعقيم النقدي؟، فيتو

كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سر سحب البنك المركزي سيولة بنحو 1.37 تريليون جنيه من نحو 25 بنك.

سر سحب 1.37 تريليون جنيه من البنوك

وأكد هاني جنينة أن السر يكمن في عملية التعقيم، حيث يقوم البنك المركزي بدعوة البنوك لإيداع ما لديهم من فائض سيولة لديه، وديعة بسبب زيادة حجم السيولة التي يسحبها المركزي من البنوك هو تدفقات الأموال الساخنة.   

البنك المركزي المصري، فيتو
البنك المركزي المصري، فيتو

وفي منشور على صفحته بموقع “فيس بوك”، قال هاني جنينة عن سر سحب البنك المركزي سيولة لأكثر من تريليون جنيه من البنوك: "سحب السيولة من البنوك.. السبب الأساسي وراء زيادة حجم السيولة التي يسحبها المركزي من البنوك هو تدفقات الأموال الساخنة، فمثلًا بنك الـ CIB لديه ٥٠ مليار جنيه من اذون الخزانة كأصل في ميزانيته وليس لديه أي سيولة في خزائنه علي الاطلاق. في هذه الحالة، لن يستطيع الـ CIB تقديم اي قروض إضافية. ولكن الذي يحدث أن بنك Goldman Sachs يقرر شراء أذون الخزانة من الCIB مقابل ١ مليار دولار." 

السر في التعقيم النقدي والتضخم

وأضاف جنينة: "ساعتها من الممكن أن يبيع الCIB المليار دولار للمركزي مقابل ٥٠ مليار جنيه يتم إصدارها من المطبعة، وقد يري المركزي أن هذا يدعم مستوى الاحتياطي؛ ولكن ضخ ٥٠ مليار جنيه سيولة مقابل شراء الدولار قد يشعل فتيل التضخم إذا أقبل الـ CIB علي أقراض جزء كبير من السيولة للعملاء."

سحب السيولة من البنك والتضخم، فيتو
سحب السيولة من البنك والتضخم، فيتو


وكشف جنينة عن سر التعقيم النقدي فقال: "وبالتالي يحدث ما يعرف بالـ sterilization operation  أو عمليات التعقيم وهي ما يفعله المركزي حين يدعو البنوك لإيداع ما لديهم من فائض سيولة لديه."

ويؤكد الخبراء الاقتصاديين أن التعقيم هو الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال الاحتياطيات، وتعد إدارة السيولة الزائدة أمرًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرين إلى أن التعقيم يلعب دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف. 

وكشف خبراء الاقتصاد عن سر التعقيم النقدي، مؤكدين أنه عندما يكون هناك عدد زائد من المال في الاقتصاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية وتعطيل التوازن الكلي للنظام المالي. 

لماذا يلجأ البنك المركزي للتعقيم النقدي

وتؤكد الأبحاث الاقتصادية أن التعقيم يشير إلى الإجراءات تتخذها البنوك المركزية، لتحييد تأثير السيولة الزائدة، عن طريق تعويضها من خلال تدابير مختلفة، ومنها  عمليات السوق المفتوحة، وهي طريقة واحدة شائعة للتعقيم هي من خلال عمليات السوق المفتوحة، ويمكن للبنوك المركزية بيع الأوراق المالية الحكومية أو السندات للبنوك التجارية، وبالتالي امتصاص السيولة الزائدة من النظام، من خلال تقليل عرض النقود، ويمكن للبنوك المركزية التحكم بشكل فعال في الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

عملية التعقيم النقدي، فيتو
عملية التعقيم النقدي، فيتو

وإذا لاحظ البنك المركزي أن هناك سيولة مفرطة في السوق، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، فقد يقرر بيع السندات الحكومية للبنوك التجارية. هذا الإجراء يقلل من مبلغ الأموال المتاحة للإقراض والاستثمار، ويحقق الضغوط التضخمية.

وكشف خبراء الاقتصاد أن إحدى الأدوات المستخدمة للتعقيم هي ضبط متطلبات الاحتياطي، حيث يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ بنسبة مئوية معينة من ودائعها كاحتياطيات مع البنك المركزي؛ من خلال زيادة هذه المتطلبات الاحتياطية، يمكن للبنوك المركزية تقليل مبلغ الأموال المتاحة للإقراض والاستثمار، ويتم تعقيم السيولة الزائدة.

وأكد الخبراء أنه إذا لاحظ البنك المركزي وجود سيولة مفرطة في النظام المصرفي، وأنها تؤدي إلى مخاطر التضخم المحتملة، فقد يرفع متطلبات الاحتياطي من 10 ٪ إلى 12 ٪. هذه الزيادة تجبر البنوك التجارية على الاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات مع البنك المركزي، مما يقلل من قدرتها على الإقراض والاستثمار.

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

هاني جنينة البنك المركزى البنك المركزى المصرى البنك المركزي يسحب تريليون جنيه من البنوك سر سحب تريليون جنيه من البنوك

مواد متعلقة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي

محافظ البنك المركزي: مصر لم تطلب زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي

قانون البنك المركزي، ما هي ضوابط وشروط منح التسهيلات الائتمانية

الأكثر قراءة

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

الجريدة الرسمية تنشر تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads