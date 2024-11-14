السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سر سحب البنك المركزي سيولة بنحو 1.37 تريليون جنيه من نحو 25 بنك.

سر سحب 1.37 تريليون جنيه من البنوك

وأكد هاني جنينة أن السر يكمن في عملية التعقيم، حيث يقوم البنك المركزي بدعوة البنوك لإيداع ما لديهم من فائض سيولة لديه، وديعة بسبب زيادة حجم السيولة التي يسحبها المركزي من البنوك هو تدفقات الأموال الساخنة.

البنك المركزي المصري، فيتو

وفي منشور على صفحته بموقع “فيس بوك”، قال هاني جنينة عن سر سحب البنك المركزي سيولة لأكثر من تريليون جنيه من البنوك: "سحب السيولة من البنوك.. السبب الأساسي وراء زيادة حجم السيولة التي يسحبها المركزي من البنوك هو تدفقات الأموال الساخنة، فمثلًا بنك الـ CIB لديه ٥٠ مليار جنيه من اذون الخزانة كأصل في ميزانيته وليس لديه أي سيولة في خزائنه علي الاطلاق. في هذه الحالة، لن يستطيع الـ CIB تقديم اي قروض إضافية. ولكن الذي يحدث أن بنك Goldman Sachs يقرر شراء أذون الخزانة من الCIB مقابل ١ مليار دولار."

السر في التعقيم النقدي والتضخم

وأضاف جنينة: "ساعتها من الممكن أن يبيع الCIB المليار دولار للمركزي مقابل ٥٠ مليار جنيه يتم إصدارها من المطبعة، وقد يري المركزي أن هذا يدعم مستوى الاحتياطي؛ ولكن ضخ ٥٠ مليار جنيه سيولة مقابل شراء الدولار قد يشعل فتيل التضخم إذا أقبل الـ CIB علي أقراض جزء كبير من السيولة للعملاء."

سحب السيولة من البنك والتضخم، فيتو



وكشف جنينة عن سر التعقيم النقدي فقال: "وبالتالي يحدث ما يعرف بالـ sterilization operation أو عمليات التعقيم وهي ما يفعله المركزي حين يدعو البنوك لإيداع ما لديهم من فائض سيولة لديه."

ويؤكد الخبراء الاقتصاديين أن التعقيم هو الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال الاحتياطيات، وتعد إدارة السيولة الزائدة أمرًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرين إلى أن التعقيم يلعب دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف.

وكشف خبراء الاقتصاد عن سر التعقيم النقدي، مؤكدين أنه عندما يكون هناك عدد زائد من المال في الاقتصاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية وتعطيل التوازن الكلي للنظام المالي.

لماذا يلجأ البنك المركزي للتعقيم النقدي

وتؤكد الأبحاث الاقتصادية أن التعقيم يشير إلى الإجراءات تتخذها البنوك المركزية، لتحييد تأثير السيولة الزائدة، عن طريق تعويضها من خلال تدابير مختلفة، ومنها عمليات السوق المفتوحة، وهي طريقة واحدة شائعة للتعقيم هي من خلال عمليات السوق المفتوحة، ويمكن للبنوك المركزية بيع الأوراق المالية الحكومية أو السندات للبنوك التجارية، وبالتالي امتصاص السيولة الزائدة من النظام، من خلال تقليل عرض النقود، ويمكن للبنوك المركزية التحكم بشكل فعال في الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

عملية التعقيم النقدي، فيتو

وإذا لاحظ البنك المركزي أن هناك سيولة مفرطة في السوق، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، فقد يقرر بيع السندات الحكومية للبنوك التجارية. هذا الإجراء يقلل من مبلغ الأموال المتاحة للإقراض والاستثمار، ويحقق الضغوط التضخمية.

وكشف خبراء الاقتصاد أن إحدى الأدوات المستخدمة للتعقيم هي ضبط متطلبات الاحتياطي، حيث يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ بنسبة مئوية معينة من ودائعها كاحتياطيات مع البنك المركزي؛ من خلال زيادة هذه المتطلبات الاحتياطية، يمكن للبنوك المركزية تقليل مبلغ الأموال المتاحة للإقراض والاستثمار، ويتم تعقيم السيولة الزائدة.

وأكد الخبراء أنه إذا لاحظ البنك المركزي وجود سيولة مفرطة في النظام المصرفي، وأنها تؤدي إلى مخاطر التضخم المحتملة، فقد يرفع متطلبات الاحتياطي من 10 ٪ إلى 12 ٪. هذه الزيادة تجبر البنوك التجارية على الاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات مع البنك المركزي، مما يقلل من قدرتها على الإقراض والاستثمار.