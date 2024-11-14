تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

تم تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل إطلاق مركبة الشحن الروسية “بروجريس إم إس – 29”، حسبما أفاد مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية.

إطلاق مركبة الشحن الروسية "بروجريس إم إس – 29"

وجاء في بيان نشرته المؤسسة: "تم اليوم تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة الشحن "بروجريس إم إس – 29".

وأوضح المصدر أن متوسط ارتفاع مدار المحطة ازداد بـ4.9 كم، وبلغ 417.2 كم فوق سطح الأرض. وتم تنفيذ تلك المناورة بواسطة محركات مركبة الشحن الفضائية الروسية "بروجريس إم إس – 28" التي تم تشغيلها الساعة 19.47 يوم 13 نوفمبر، بتوقيت موسكو لتعمل لمدة 1894.4 ثانية.

محطة الفضاء الدولية

يذكر أن محطة الفضاء الدولية يتواجد فيها حاليا رواد الفضاء الروس إيفان فاغنر وأليكسي أوفتشينين وألكسندر غوربونوف ورواد "ناسا" دونالد بيتيت ونيك هايغ، وكذلك باري ويلمر وسونيتا ويليامس اللذان وصلا إلى المحطة في إطار أول بعثة فضائية مأهولة لمركبة Boeing Starliner.