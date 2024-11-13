الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يرشح مات جيتز وزيرا لـ العدل وماركو روبيو لـ الخارجية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح النائب الجمهوري مات جيتز، لشغل منصب وزير العدل.

 كما أعلن تعيين ماركو روبيو وزيرًا للخارجية، مؤكدًا معلومات تداولتها وسائل إعلام أمريكية.

وجاء في بيان صادر ترامب عن أن السناتور المعروف بمواقفه المناوئة للصين سيكون مدافعًا شرسًا عن أمتنا وصديقًا حقيقيًّا لحلفائنا ومحاربًا باسلًا لا يتراجع أبدا في وجه أعدائنا"

واستقبل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

وقال بايدن إنه يتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوري مع استلام ترامب مقاليد الأمور.

 وكانت  إدارة البيت الأبيض ذكرت قبل وقت سابق  في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن الانتقال المرتقب للسلطة في البلاد.

 

لقاء يجمع بايدن وترامب

وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن فريق بايدن يعمل على ترتيب اجتماع انتقالي مع ترامب، وأنه بات يناقش عملية الانتقال المقبلة مع فريق الرئيس القادم.

 

ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وفاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس المنتخب دونالد ترامب

مواد متعلقة

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، محافظ الدقهلية يتابع حادث طريق "المطرية-بورسعيد"

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads