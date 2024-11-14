ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حرص الفنان ماجد المصري على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء أمس بصحبة زوجته.

وفاجأ ماجد المصري جميع الحضور بظهور بلوك الذي يظهر به في مسلسله الجديد إش إش الذي يشارك فيه مع الفنانة مي عمر، وانتهى من تصويره منذ يومين.

وخلال أحداث مسلسل "إش إش" يطلب ماجد المصري الذي يجسد شخصية معلم الزواج من "إش إش" مي عمر، ولكنها ترفض الزواج منه، وتبدأ المشاكل بينهما.

ماجد المصري في مسلسل إش إش

ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل إش إش مع الفنانة مي عمر حيث يلعب شخصية والدها خلال أحداث العمل والذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تقع فيها مع ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل إش إش

العمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.