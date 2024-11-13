أخبار مصر اليوم، رئيس الإمارات ينيب وفدا رسميا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر، حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس، صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًّا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

أناب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفدًا رسميًّا لتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته الكبرى التي انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم الأربعاء.

ترأس الوفد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وضم كلًا من الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، وسعادة الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

ظهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والإمام الأكبر، من داخل ساحة آل الطيب بمسقط رأسه بمركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، مرتديا جلباب زهري غامق اللون وعمامة بيضاء، لحضور مراسم عزاء شقيقته الكبرى الحاجة سميحة.

وقام شيخ الأزهر بالتسليم يدا بيد لأهالي قرية القرنة مسقط رأسه، ضمن طقوس وعادات وتقاليد الصعيد في مراسم العزاء.

وشهد مطار الأقصر الدولي في تمام الساعة السابعة والربع مساء من اليوم الأربعاء، وصول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قادما من عاصمة أذربيجان، وذلك لبدء مراسم العزاء داخل ساحة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، برفقة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبعض قيادات الأزهر وكان في استقبالهم المئات من أهالي الأقصر والصعيد وعددا من السفراء للدول المختلفة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ما يتم تداوله بشأن إلغاء إجازة السبت من المدارس، أن قرار إلغاء إجازة السبت من المدارس مطبق فقط في بعض الإدارات التعليمية التي ترى أن هذه الآلية ستساعدها في مواجهة الكثافة الطلابية وليس على مستوى الجمهورية.

وكان قد عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظات الغربية والمنوفية، وكفر الشيخ؛ لمناقشة القضايا والمشكلات والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظات الثلاثة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواجه أربعة تحديات رئيسية تعمل على حلها مع بداية العام الدراسي المقبل بالتعاون مع مسئولي العملية التعليمية في المحافظات، وهي الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، وجذب الطلاب للمدارس، ونظام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.

كما استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف أساليب وأدوات تقييم العملية التعليمية في المحافظات الثلاثة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق آليات تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب خلال اليوم الدراسي.

وأكد الوزير أن كل إدارة تعليمية داخل المديرية لها طبيعة خاصة ويجب أن تكون حلول مشكلة الكثافة ملائمة وقابلة للتنفيذ، كما يجب على مديري الإدارات التعليمية أن يكونوا على علم بطبيعة ومشكلات كل مدرسة، وبالتعاون مع مدير كل مدرسة يتم تنفيذ هذه الحلول لضمان توفير بيئة مناسبة للتدريس، والتعليم النشط، وضمان تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، استعرض الوزير عددا من المقترحات التي تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المعلمين ودعم أدائهم وقدراتهم، وهو الذي يساهم بدوره في جذب الطلاب للمدارس.

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلة لعودة المصريين العالقين بمطار بيروت الدولي، وذلك تزامنا مع الحرب الإسرائيلية المستمرة علي جنوب لبنان.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت شركة استثنائية لعودة المصريين العالقين بمطار بيروت الدولي، لعودة 294 مواطنا مصريا من المصريين العالقين هناك.

وأضافت المصادر أن الرحلة شهدت أيضا عودة وزير الخارجية والهجرة وڜئون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، مشيرة إلي أنه إجمالي المصريين العالقين الذين نقلتهم الشركة منذ بدء حسرها الجوي وصل إلى 1177 مواطن وذلك علي متن عدد من الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران.

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، ما أسفر عن مصرع عدد من الضحايا، وإصابة آخرين، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات محافظة بورسعيد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد والدقهلية، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 26

بنها: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 26

كاترين الصغرى 09 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

السويس: الصغرى 16 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 31

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق المحلي بنحو 30 %.

وأكدت وزارة التموين أن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 أشهر.

وأشارت إلى أن هناك أرصدة موجودة حاليا من اللحوم السوداني والجيبوتي تبلغ 20 ألف رأس، وأن الاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أي مشكلات.

وفي الوقت الذي يتجاوز فيه أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الخارجية 450 جنيه للكيلو، تطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 30%، حيث يبلغ أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالآتي:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيهات

كيلو اللحوم الهندي بسعر 195 جنيهًا

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

موعد إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2025

يتساءل العديد من الراغبين في التقديم للحج لعام 2025، عن موعد إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2025

وخلال السطور التالية نستعرض موعد إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2025.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.

موعد إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2025، وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًّا.

وأكدت أنه من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزًا، وينال احترام وتقدير الجميع

موعد إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2025، وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ترأسها اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.