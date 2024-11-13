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أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،فيتو

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، ما أسفر عن مصرع عدد من الضحايا، وإصابة آخرين، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات محافظة بورسعيد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد والدقهلية، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

 

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