باسم يوسف يشعل مسرح ArabsGotTalent برقصة السالسا مع متسابقة (فيديو)

أظهر الإعلامي باسم يوسف، موهبة جديدة في الرقص، حينما تألق في رقص السالسا مع إحدى المتسابقات تدعى "جاسمين" من المملكة المتحدة، ببرنامج "أرابز جوت تالنت".

رقص باسم يوسف

وفاجأت المتسابقة جاسمن، باسم يوسف، بطلبه للصعود على المسرح ليؤدي معها رقصة السالسا، ليستجيب باسم على الفور ويشعل معها المسرح، وينال تصفيق الجمهور، وإشادة المطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان السعودي ناصر القصبي.



الثنائي “Aaron & Jasmine” يشعلان مسرح ArabsGotTalent

وأشعل الثنائي “Aaron & Jasmine” مسرح ArabsGotTalent من خلال استعراض راقص مثير للغاية، حصلا من خلال على دعم لجنة تحكيم البرنامج بإجماع الأصوات والتصفيق الحار من الجمهور.

برنامج Arabs Got Talent



برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.



وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.