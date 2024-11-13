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الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول كيفية وخطوات تقديم شكواهم لوزارة التضامن الاجتماعي  سواء من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو تقديم شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة.

 

الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي 

 

تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) 

ـ الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)

 

ـ الخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) 

 

ـالخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)

 

ـ الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)

 

ـ الخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي( 16868)

 

ـالخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

 

عدد شكاوي المواطنين خلال أكتوبر 

 

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 210 آلاف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة.

 

 سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

 

ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتي نهاية أكتوبر الماضي ما يقرب من 830 ألف اتصال.

 

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