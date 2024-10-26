محلل سياسي: أمريكا تضغط على إيران وإسرائيل لعدم الانزلاق لحرب إقليمية

قال جهاد حرب، المحلل السياسي ورئيس مركز ثبات للدراسات: إن قدرات إيران فيما يتعلق بالطائرات أو سلاح الجو ضعيفة بعد حصارها لسنوات طويلة، لكن ما تمتاز به هي الصواريخ الأرض - أرض، وهي الصواريخ الباليستية، التي شوهد جزء منها خلال الضربة الأولى والثانية في أبريل وبداية أكتوبر.

الضربة الإسرائيلية والإيرانية

ولفت خلال تصريحات بقناة “القاهرة الإخبارية”: الضربتان الإسرائيلية والإيرانية لم تحدث أضرارا بالغة، وفقا للمعلومات حتى الآن التي تم الإفصاح عنها.

موقف الولايات المتحدة من التصعيد

وأضاف، أنه يبدو أن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما فيما يتعلق بالضربة الإسرائيلية أو تركيزها حتى لا يكون هناك اشتباك أو حرب إقليمية يكون فيه رد إيراني على الضربة الإسرائيلية، على ما يبدو أن الدولتين حافظتا على ذات النغمة من استخدام القوة حتى لا تتم حرب إقليمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة على ما يبدو معنية بعدم الانزلاق لحرب إقليمية، بالتالي ضغطت على الطرفين قبيل انعقاد الانتخابات الأمريكية خلال الـ 15 يوما المقبلة، بالتالي عدم وجود حرب إقليمية أو ارتفاع في أسعار النفط إذا ضربت المنشآت النفطية.