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رياضة

بعد معاقبته من رابطة التحكيم الإنجليزية، الاتحاد الأوروبي يوقف الحكم ديفيد كوت

الحكم الإنجليزي ديفيد
الحكم الإنجليزي ديفيد كوت

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، قرارا ضد الحكم الإنجليزي ديفيد كوت، بعد تسريب مقطع فيديو أساء فيه لنادي ليفربول.

وظهر كوت في مقطع فيديو مسرب وهو يسب نادي ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن يويفا قرر إيقاف كوت واستبعاده من المباريات الخاصة بالبطولات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكانت هيئة التحكيم الإنجليزية، قد أعلنت أمس أنها أوقفت كوت لكنها لن تتخذ أي إجراء بحقه إلا بعد إجراء "تحقيق كامل".

وأدار ديفيد كوت مواجهة ليفربول ضد أستون فيلا الماضية في الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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