الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان

جنود الاحتلال،فيتو
جنود الاحتلال،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان.

صافرات الإنذار  تدوي بوسط إسرائيل

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل من بينها منطقة تل أبيب، بسبب إطلاق قذائف من لبنان وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، قاعدة "الكرياه" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

 

حزب الله يستهدف قاعدة الكرياه في تل أبيب 

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المُقاومة الإسلامية، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية.

 

وأوضحت أن الهجوم استهدف قاعدة "الكرياه" (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقة".

 

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب 

من جهته، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، بيان جاء فيه: “قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، بعد رصد هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

 

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