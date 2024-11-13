محافظ دمياط يشهد حفل تخرج الدفعة الثامنة عشرة للمعهد الفني الصحي بالمنصورة

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم بمدينة رأس البر، حفل تخرج الدفعة الثامنة عشرة للمعهد الفنى الصحى بالمنصورة شعبة التمريض العام فرع دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة.

محافظ دمياط: مهنة التمريض مهنة سامية لها دور رئيسى وأساسى بالمنظومة الطبية وأفراد التمريض هم ملائكة الرحمة

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما ألقى محافظ دمياط كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بمشاركتى بناته فرحتهم بالتخرج، بعد ما حققوه من جهود دؤوبة ومثابرة على مدار سنوات، حيث وجه رسالة إلى الخريجات جاء مضمونها:

هنيئًا لكن هذا النجاح، وأعرب عن خالص أمنياتى ودعواتى لكن بدوام التوفيق والسداد، بناتى العزيزات إننا جميعًا نعمل سويًا لخدمة الوطن، فنحن نؤدى مهمتنا بكل إخلاص وعزيمة، للمشاركة فى مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر لبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بناتى العزيزات العلم بحر لا ينضب استمروا دومًا نحو اكتساب المزيد من المهارات، وحافظن على أخلاقيات المهنة، فمهنة التمريض مهنة سامية لها دور رئيسى وأساسى بالمنظومة الطبية أفراد التمريض هم ملائكة الرحمة وجزء لا يتجزأ من جيش مصر الأبيض، ولولا هذا الدور ما حقق القطاع الطبى هذه الانجازات والنجاحات، كما أود أن أقول لكن أن هذا اليوم هو بداية لحياة جديدة مليئة بالتحديات والآمال والأحلام اغتنموها بكل ثقة وإيمان".

وتوجه "المحافظ"برسالة شكر واعتزاز إلى أولياء الأمور لما قدموه من دعم وجهود مخلصة لبناتهم، كما أشاد بدور جميع القائمين على المعهد لما قدموه من جهود مخلصة للطلاب، وتوجه بالشكر أيضًا إلى القائمين على المنظومة الطبية بدمياط ووجه التحية إلى جميع الأطباء وأطقم التمريض على جهودهم المبذولة لدعم القطاع الصحى، وأكد الدكتور أيمن الشهابى أن المحافظة لا تألو جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهذا الملف لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين.

حفل تخرج الدفعة الثامنة عشر للمعهد الفنى الصحى

كما هنأ الدكتور محمد بدران خريجات المعهد، وأعرب عن خالص شكره وتقديره إلى محافظ دمياط لحرصه المشاركة باحتفال اليوم لتخرج ١٤٠ خريجة من المعهد، ودعمه المستمر للمنظومة الطبية بالمحافظة، كما استعرض أبرز الجهود التى حققتها مديرية الصحة منذ بداية عام ٢٠٢٤، والتى تضمنت حصول محافظة دمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تقييم إجراءات مكافحة العدوى عن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حصول مستشفى دمياط العام على المركز الأول فى جراحات الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية على مستوى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، وأيضًا تكريم المستشفى العام لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وبرنامج مكافحة مقاومات مضادات الميكروبات، وحصول محافظة دمياط على المركز الأول فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى أعمال الرقابة على الأغذية، كما استعرض مدير المديرية موقف مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها للمنشآت الطبية ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية وتنفيذ ١٠٧ قافلة علاجية مجانية قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان على ١١٣٣٢١ مواطن، علاوة على ما تم تنفيذه بملف العلاج على نفقة الدولة والتطعيمات والتفتيش على المنشآت الغذائية.

هذا وقد أهدى الدكتور محمد بدران درع المديرية إلى محافظ دمياط ونائب المحافظ على ما يقدمونه من دعم للمنظومة الطبية.

كما تم إهداء درع إدارة التدريب والمدارس إلى مدير مديرية الصحة والأستاذة أميرة العساس عضو هيئة التدريس بالمعهد.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم الطالبة المثالية و١٢ طالبة من الطلبة الأوائل والتقاط الصور التذكارية.