الشهابي يتفقد الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط بمدينة دمياط الجديدة، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وكان فى استقبالهما الدكتور أسامة الاتربى وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط.

عرض تقديمي حول مجمع الضرائب والخدمات التي يقدمها

حيث اطلع " المحافظ " على عرض تقديمي حول مجمع الضرائب والخدمات التي يقدمها وما تم تحقيقه خلال العام المالى الماضى والمستهدف تحقيقه خلال العام المالى الجارى، وأيضًا التيسيرات المقدمة من خلال الإدارة خلال موسم الاقرارات الضريبية، و جهود اللجنة المشكلة لحل اى مشكلات أو نزاعات ضريبية،

محافظ دمياط في مصلحة الضرائب

وكذلك عقد لقاءات واجتماعات دورية مع الجهات المختلفة لحل اى مشكلات، وإقامة ندوات ودورات داخلية وخارجية لتوضيح أحكام القانون وكذلك البروتوكول المبرم بين اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب وكلية تجارة جامعة دمياط لتقديم تسهيلات وتخفيضات العاملين الراغبين فى الحصول على الماجستير والدكتوراه المهنى لتعزيز أهداف المنطقة.

ندوة حول الفاتورة الإلكترونية

وتفقد " المحافظ " الأرشيف الورقى للممولين الذى تم اعداده بجانب الارشيف الإلكتروني، وتفقد أيضًا مأمورية ضرائب أول الذى يشمل إدارات الحجز والفحص والتسجيل والتصرفات العقاریة، وشهد ندوة الفاتورة الإلكترونية، التى محافظ دمياط يتفقد الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط ويشهد ندوة حول الفاتورة الإلكترونية بالتدريب خلالها أكفأ المدربين من الإدارة وتضم متدربين من الجهاز الادارى بالقطاعين العام والخاص..

محافظ دمياط يزور مصلحة الضرائب

وأكد " محافظ دمياط " على حرص المحافظة على التعاون مع الإدارة المركزية للضرائب لنشر الوعى الضريبى بين المواطنين، و التعريف التيسيرات المقدمة، مؤكدًا دعمه إطلاق ندوات تثقيفية ومشاركة المنطقة بندوات تعريفية خلال فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

فيما وقد أهدى الدكتور أسامة الاتربى درع الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط إلى محافظ دمياط تقديرًا لدعمه الكبير للمنطقة.