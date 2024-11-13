الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن

اللاعب محمد شوقي
اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

أكد المحاسب عبدالحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفرالشيخ الرياضي أن لاعب الفريق محمد شوقى  والذي يخضع للعلاج حاليًا داخل مستشفى الزرقا بمحافظة دمياط بخير حتي الآن ومتواجد معه طبيب الفريق وأحد أفراد الجهاز الإداري مبيت بالمستشفي.

اللاعب بخير وتحسنت حالته ووصل النبض إلى 82 نبضة فى الدقيقة


أشار رئيس النادى إلى أن اللاعب سقط أثناء المباراة فجأة وتم نقله بسيارة إسعاف إلى العناية المركزية إلى مستشفى الزرقا وهو الآن على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنه يتابع حالة اللاعب منذ إصابته وأن حالته تحسنت ووصل النبض إلى 82 نبضة فى الدقيقة كما تحسنت نسبة الأكسجين، وسيظل تحت الأجهزة لمدة 48 ساعة لحين استقرار صحته تمامًا، وطلب من جميع من يحبه الدعاء له بالشفاء.

ويكثف جميع الرياضيين وأهالي  كفر الشيخ الدعاء بأن يمن الله على اللاعب محمد شوقي، لاعب كفر الشيخ بالشفاء العاجل وأن يعود لأهله وأسرته سالمًا غانمًا.

كما وصل  إلى مستشفى الزرقا، الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، للاطمئنان على حالة اللاعب.

وقال علي القزاز رئيس مركز شباب القزازين إن محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ سقط في إحدى الكرات المشتركة وتردد انه بلع لسانه ليقوم الحكم على الفور بإلغاء المباراة، واستدعاء سيارة الإسعاف ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة،  وأن جميع لاعبي ومسئولي الناديين هرعوا خلف اللاعب للمستشفى، حيث يرقد اللاعب الآن في غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن الأطباء أبلغوا الجميع بأن اللاعب حالته حرجة، إلا أنه ما زال حيا وأن كل ما يتردد بشأن وفاته غير صحيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة التنفس الصناعي الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط الشباب والرياضة بمحافظة دمياط بدمياط رئيس نادي كفر الشيخ فريق كفر الشيخ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بدمياط وزارة الصحة

مواد متعلقة

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

هجوم حاد على المحامين بسبب بيان النقابة ضد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مستشار رئيس النواب: خاطبنا النقيب أكثر من مرة للمشاركة ولم يحضر.. أعضاء بالتشريعية: هناك تسرع في الحكم على المواد

ضياء داوود: لو وافقنا على استجواب المتهم دون إرادته نروح بيوتنا أحسن

مستشار رئيس البرلمان: بيان المحامين استخدم عبارات في غير موضعها

وزير المجالس النيابية: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشفافية دون مصادرة لرأي

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالسعادة الزوجية وأخبار سارة

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

مصدر يكشف أسباب رفض محمود طاهر خوض انتخابات اتحاد الكرة

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية
ads