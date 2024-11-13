استعاد جزءا من وعيه، طبيب بمستشفي الزرقا يكشف تطورات حالة لاعب كفر الشيخ
تدخلت العناية الإلهية لإنقاذ اللاعب محمد شوقي لاعب كفرالشيخ من الموت، بعد أزمة صعبة عقب توقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ومركز شباب القزازين، التي أقيمت اليوم بملعب الزرقا بدوري القسم الثاني المصري، وتدخل المسعفون سريعا في محاولة لإسعافه، وتم نقله لمستشفى الزرقا في حالة صعبة خلال مباراة كفرالشيخ.
اللاعب محمد شوقي في العناية
وأكد الدكتور خالد الملاحي من أطباء المستشفي: مخ محمد شوقي يستجيب واللاعب يستعيد جزء من وعيه، وخلال ساعتين سيتم إزالة الأجهزة من علي اللاعب، من أجل التأكد من استجابته ووعيه بشكل كامل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.