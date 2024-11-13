الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي دولة الرأس الأخضر لملاقاة فريقها ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، علي متن رحلة خاصة رقم MS3950  وبطائرة من طراز بوينج B737-800.

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلي الرأس الأخضر علي طائرة خاصة 


وقد استقبل بعثة المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني بمطار القاهرة الدولي فريق عمل من مصر للطيران وتم إنهاء كافة إجراءات السفر في سهولة ويسر.
 

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