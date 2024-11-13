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رياضة

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب سيراليون
منتخب سيراليون

تصفيات أمم أفريقيا، انتهت مواجهة تشاد وسيراليون بالتعادل 1/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن واتارا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

باغت الضيوف منتخب سيراليون، أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29 عن طريق أبو دومبويا، قبل أن يرد منتخب تشاد بالتعادل سريعا عن طريق محمد ثيام من ركلة جزاء بالدقيقة 34.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب سيراليون إلى 5 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، فيما يرتفع رصيد تشاد إلى 3 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

ويتواجد منتخبا تشاد وسيراليون في المجموعة السابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية برفقة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار.

وكان منتخب سيراليون في آخر ظهور له حقق مفاجأة كبيرة بالتغلب على منتخب كوت ديفوار حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

 

ليبيريا تتقدم على توجو بهدف نظيف

فيما فاز منتخب ليبيريا على نظيره توجو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي، في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد سنجاري من ركلة جزاء بالدقيقة 83.

بتلك النتيجة رفع منتخب ليبريا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب توجو عند نقطتين في المركز الرابع والأخير. 

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا

كما انتهت مواجهة الكاميرون وناميبيا بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب أورلاندو في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لم يتمكن أي من الفريقين من التسجيل لمدة 90 دقيقة حيث لم يكن من الممكن لعب المباراة في ناميبيا لعدم وجود ملعب مؤهل هناك.

يذكر أن منتخب الكاميرون ضمن التأهل منذ الجولة الماضية، فيما فقد منتخب ناميبيا فرص المنافسة لتصبح المباراة مجرد تحصيل حاصل.

وحسم منتخب الكاميرون تأهله إلى النهائيات بينما يخوض ناميبيا، المواجهة دون آمال في المنافسة بعد أن فقد فرصته تمامًا في بلوغ كأس أمم إفريقيا.

بتلك النتيجة ويحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة العاشرة للتصفيات برصيد 11 نقطة، بينما يأتي منتخب ناميبيا، في المركز الرابع برصيد نقطة يتيمة.


مواعيد مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
 

الأربعاء 13 نوفمبر

نامبيا ضد الكاميرون (0-0).

ليبيريا ضد توجو - 6 مساءً (1-0).

تشاد ضد سيراليون - 9 مساءً (1-1).

الخميس 14 نوفمبر

غينيا الإستوائية ضد الجزائر - 3 عصرًا.

ليسوتو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى - 3 عصرًا.

جنوب السودان ضد الكونغو - 3 عصرًا.

بوروندي ضد مالاوي - 5 مساءً.

رواندا ضد ليبيا - 6 مساءً.

النيجر ضد السودان - 6 مساءً.

مدغشقر ضد تونس - 6 مساءً.

بنين ضد نيجيريا - 9 مساءً.

بوركينا فاسو ضد السنغال - 9 مساءً.

الجمعة 15 نوفمبر

بوتسوانا ضد موريتانيا - 3 عصرًا.

أوغندا ضد جنوب أفريقيا - 3 عصرًا.

موزمبيق ضد مالي - 6 مساءً.

الرأس الأخضر ضد مصر - 6 مساءً.

زامبيا ضد ساحل العاج - 6 مساءً.

زيمبابوي ضد كينيا  - 6 مساءً.

إسواتيني ضد غينيا بيساو - 6 مساءً.

جامبيا ضد جزر القمر - 9 مساءً.

أنجولا ضد غانا  - 9 مساءً.

الجابون ضد المغرب  - 9 مساءً.

السبت 16 نوفمبر

إثيوبيا ضد تنزانيا - 6 مساءً.

غينيا ضد الكونغو الديمقراطية  - 9 مساءً.

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا

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