مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في الغربية

"الصديق قبل الطريق".. ذلك المثل الشعبي الذي نتداوله دائما فيما بيننا بشكل يومي أثناء السفر أو الدخول في معاملة مع الآخرين، لكي تحظى بالنجاح بعد ذلك عليك باختيار الصديق الذي ستقوم معه بذلك، إلا أن منطقة السلخانة بمدينة كفر الزيات بالغربية شهدت جريمة مأساوية بقيام شاب بقتل صديقه من أجل خلافات مالية بينهما لتتشح القرية بالسواد نتيجة لذلك، وتم ضبط القاتل وأمرت نيابة كفر الزيات، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر، بمنطقة السلخانة، علي يد صديقه.



انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية، مقتل شاب يدعي "ج. ال" بطعنه نافذة، علي يد صديقه ويدعي " ع. ع" له معلومات جنائية، بسبب خلافات بينهما علي مبالغ مالية، بعد أن استدراجه الأخير إلي منزله.



تم التحفظ على الجثة فى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وضبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

