الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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محافظات

خالد عيد يعتذر لـ جمهور طنطا عن تصريحاته الأخير ويعدهم بشكل جديد للفريق

خالد عيد
خالد عيد

صرح الكابتن خالد عيد المدير الفني لنادى طنطا أنه كنت حزين جدًا عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية والتعادل في أول لقاء له مع الفريق وكان يتمنى حصد نقاط المباراة وإهدائها لجمهور طنطا.

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وقال عيد: "أعتذر عن وقت التصريح ولم أكن أريد أن يصدر مني أي تصريح حتى لا يفهم خطأ، وكنت حريص على فوز طنطا والحصول على نتيجة إيجابية.. هذا كان السبب".

واضاف المدير الفني لطنطا:"تلقيت مساندة كبيرة من مجلس الإدارة وعلى رأسهم المهندس فايز عريبي.. واعتذر لهم لأنني تسرعة في الحديث ولكل جماهير طنطا لأن العلاقة بيني وبينهم كبيرة جدًا".

وأكد "عيد"أنا موجود في التدريب وان شاء الله نحقق حلم جماهير طنطا بالصعود وكل مدرب له طموح ويرغب في إخراج أفضل ما في لاعبيه، وهدفي كان تحفيز اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم".

وأضاف أن "الوقت لم يسعفنا في الفترة الماضية، نحتاج للوقت، ومرة أخرى أعتذر عن تصريحاتي الأخيرة، وكل تقدير واحترام والمجلس واللاعبين والجمهور، وأعد الجماهير الفترة القادمة سيجدوا شيئا مختلفا.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من عدد 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى عدد 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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