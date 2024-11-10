الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

 ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 11.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 441.5 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 385.8 جنيه، بانخفاض 11.6 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

txt

ملحقوش يتهنوا بيها، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق بعد انخفاض 24 ساعة

txt

ارتفاع كبير السن وانخفاض الصغير، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم أسعار اللحوم الضأن أسعار اللحوم الضاني أسعار لحوم اللحم الضأن الصافي اللحم الضاني اللحوم الضأن اللحوم الضاني انخفاض سعر اللحوم سعر اللحم سعر اللحوم سعر اللحوم الضأن سعر اللحوم الضاني سعر كيلو اللحم سعر كيلو لحوم سعر لحوم سعر لحوم الضأن

مواد متعلقة

يصل إلى 26.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

حسب القطعية ومزاج الزبون، انخفاض في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق

الأكثر قراءة

وفاة والدة المذيعة مفيدة شيحة

عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن أزمة الإيجار القديم تاريخي ويبعث الأمل

الدستورية العليا تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية بـ"الإيجار القديم"

يبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق

20 مليون مقابل تمديد عقده، توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

بيان عاجل من عمليات التجارة البحرية البريطانية بشأن السفن في البحر الأحمر

ترامب يرفض عودة بومبيو وهايلي إلى إدارته

منوعات

المزيد

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads