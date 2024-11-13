بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ختام فعاليات النسخة الثالثة من بطولة كأس الجمهورية الجديدة لكرة القدم الخماسية، التي أُقيمت بمركز شباب المساعيد.

وشارك في البطولة 32 فريقًا من مختلف مدن وقرى المحافظة، بإجمالي 320 لاعبًا من أبناء شمال سيناء، حيث جاءت المنافسات تحت شعار تعزيز روح الانتماء والتآخي بين الشباب.

أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة بمشاركة 32 فريقا

من جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الحفل الختامي، أن هذه البطولة تأتي في إطار دعم الدولة للشباب في مختلف المحافظات، ولا سيما في المناطق الحدودية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية التي تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة بمشاركة 32 فريقا

كما أوضح محافظ شمال سيناء أن هذه البطولة تعكس التزام المحافظة بتطوير قطاع الشباب والرياضة، وتأتي ضمن خطط الحكومة لدعم النشاط الرياضي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب، وأضاف أن مثل هذه الأنشطة تسهم في بناء جسر تواصل بين شباب شمال سيناء وبقية أنحاء الجمهورية، وتعزز من روح التعاون والعمل الجماعي.

أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة بمشاركة 32 فريقا

تضمن الحفل الختامي تكريم الفرق الفائزة، حيث تم توزيع الجوائز والميداليات على الفرق التي حققت مراكز متقدمة في البطولة، وسط فرحة كبيرة من اللاعبين وأسرهم الذين حضروا لتشجيعهم ودعمهم.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

فيما أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار “لياقة المصريين” بمركز شباب المساعيد.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030، بهدف نشر ثقافة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لدى جميع فئات المجتمع، من الشباب والفتيات إلى الرجال والسيدات والأطفال.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

شهد الحفل مجموعة من العروض الرياضية المتميزة لفريق اللياقة البدنية، إلى جانب إطلاق معسكر رياضي بعنوان “رياضة من أجل التنمية”، ومشروع “ها أنا أحقق ذاتي”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية. كما تم تفقد الأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها مركز الشباب، وخاصة التدريبات الخاصة باللياقة البدنية، والتي تمثل أحد أهم محاور المبادرة.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الصحة العامة للمواطنين من خلال الرياضة، قائلًا: “مبادرة ‘لياقة المصريين’ تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى نشر ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. نسعى لتوفير الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة بانتظام، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة".

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “شمال سيناء هي نموذج رائع لتفعيل المبادرات القومية، حيث نعمل على تعزيز الرياضة كوسيلة لتنمية المجتمع وربطها بالاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة”.