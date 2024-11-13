وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مهرجان الدراجات الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات، بمشاركة نحو 1000 متسابق يمثلون محافظات شمال سيناء، الإسكندرية، بورسعيد، والسويس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الحدث أن هذه الفعالية تسلط الضوء على قدرة محافظة شمال سيناء على تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات الرياضية، والذي سيساهم في تعزيز مكانتها كمركز رياضي بارز يدعم السياحة الرياضية ويربط المحافظات من خلال أنشطة تعزز الوحدة الوطنية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مهرجان الدراجات يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة للشباب المصري، قائلًا: “الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي وسيلة لتوحيد الجهود وبناء جسور التفاهم بين أبناء الوطن. من خلال هذه المبادرات، نعمل على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات، وخاصة شمال سيناء، التي تشهد حاليًا نهضة شاملة على كافة الأصعدة.”

وأشار الوزير إلى أن استخدام الدراجات يعكس التزام الدولة بالترويج لأساليب نقل صحية وصديقة للبيئة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للشباب والمجتمع، مضيفًا: “نجاحنا في تحقيق تقدم كبير في المؤشر العالمي لتنمية الشباب هو انعكاس لهذه الجهود.”

من جانبه، صرّح اللواء الدكتور خالد مجاور بأن مهرجان الدراجات يعكس رؤية المحافظة في تطوير الرياضة كأداة للتنمية الاجتماعية والثقافية، قائلًا: “شمال سيناء اليوم ليست فقط محافظة حدودية، بل هي منارة للرياضة والتنمية بفضل جهود الدولة المستمرة في دعم الشباب وتوفير الفرص التي تمكنهم من المساهمة في بناء مستقبل الوطن.”

وأضاف المحافظ أن مثل هذه الفعاليات تعزز من استقرار المحافظة وتشجع على جذب المزيد من الفعاليات الرياضية والسياحية، بما يدعم رؤية الدولة في تحقيق تنمية متكاملة وشاملة في شمال سيناء وسائر المحافظات الحدودية.