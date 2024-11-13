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رياضة

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد

وزير الرياضة يفتتح
وزير الرياضة يفتتح تطوير مركز شباب المساعيد بسيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب المساعيد، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات الرياضية والثقافية لشباب المحافظة. تضمنت الجولة مجموعة من الفعاليات النوعية، من بينها مبادرة “إنت الأغلى”، التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الشباب، ومعرضًا للفنون التشكيلية عرض أعمالًا مميزة لفنانين شباب من مختلف الأعمار.

كما شهد الافتتاح تنظيم ورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي لتزويد الشباب بمهارات تكنولوجية حديثة تساعدهم على مواكبة التطور الرقمي، إضافة إلى ورش توعية ضمن أندية السكان، التي ركزت على القضايا السكانية والصحية وأهميتها في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول. اختتمت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي الجديد، الذي يمثل إضافة نوعية لتوفير بيئة رياضية متكاملة تدعم ممارسة الأنشطة البدنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح مركز شباب المساعيد هو خطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، قائلًا: “نحن ملتزمون بتحويل مراكز الشباب إلى محاور رئيسية للتنمية المجتمعية والثقافية. تطوير مركز شباب المساعيد يعكس حرص الدولة على دعم شباب شمال سيناء، ليس فقط من خلال الرياضة، بل أيضًا عبر تمكينهم بالمهارات التي تواكب التغيرات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.”

وأضاف الوزير: “ما نراه اليوم في شمال سيناء هو تأكيد على عزم الدولة المصرية على إحداث نقلة نوعية في حياة أبنائها، مستندين إلى رؤية شاملة تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء المستقبل.”
من جانبه، عبّر اللواء الدكتور خالد مجاور عن فخره بما تشهده المحافظة من تطور في قطاعي الشباب والرياضة، قائلًا: “تطوير مركز شباب المساعيد هو مثال حي على الشراكة الفاعلة بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، حيث نعمل على تقديم خدمات متكاملة تعزز من دور الشباب في التنمية، وتشجعهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة في المجتمع.”

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتحويل مراكز الشباب إلى منصات تنموية تجمع بين الرياضة، والثقافة، والتعليم، مما يساهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء مجتمع قوي ومتجانس.

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