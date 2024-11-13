تفاصيل مثيرة في اتهام نجل داعية شهير بحيازة مخدر الحشيش.. ضبط أبناء عمته لتواجد صور علي هاتفه يحملون سلاح ناري.. وجهود مكثفة لضبط شقيق المتهم

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في اتهام نجل داعية شهير بحيازة مخدر الحشيش وسلاح أبيض بأكتوبر.

البداية كانت بإخطار تلقاه مدير مباحث الجيزة من مدير المباحث الجنائية، باشتباه قوة أمنية في سيارة يقودها شاب بأحد الشوارع بمنطقة أكتوبر، وبإيقاف السيارة تبين أنه نجل داعية شهير وعثر بحوزته على حشيش مخدر، وتم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة.

التحقيق مع نجل داعية شهير

أجرت نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام نجل داعية شهير بحوزته مواد مخدرة "حشيش وتامول" وسلاح أبيض في الشارع بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة وحيازة سلاح أبيض، كما أمرت بعرض المتهم علي الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى “خ. م”، 26 عاما، مدير إدارة تسويق بقناة تليفزيونية، اشتبهت قوات الأمن فيه خلال دورية أمنية في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وتم استيقافه.

اقرأ أيضا: إجراء تحليل مخدرات لـ نجل داعية سلفي شهير بعد ضبطه بحشيش

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحيازته على 4 قطع كبيرة من “الحشيش”، و3 أقراص مخدرة “تامول”، وسلاح أبيض يحمل آثار تقطيع المخدر، تم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأثناء فحص هاتف الشاب المتهم كشف ضابط الدورية الأمنية عن احتواء الهاتف على محادثة بين المتهم وبين موزع مخدرات، وأيضا صورة له وهو يحمل “بندقية خرطوش”.

القبض علي نجلي عمته لحيازتهم سلاحا ناري

وقال نجل الداعية في التحقيقات إن السلاح الذي ظهر على هاتفه ملكه، وأودعه لدى نجلي عمته، وهما من “ع. م”، (28 سنة)، محاسب، ومقيم بمنطقة دكرنس بالدقهلية وشقيقه “م. م”، (26 سنة)، طالب بكلية الهندسة فانطلقت مأمورية أمنية وتم القبض عليهما.

وأوضح المتهمان المقبوض عليهما أن مقطع الفيديو تم تصويره خلال حفل زفاف شقيق نجل الداعية، وأن السلاح الناري بحيازة شقيق المتهم الأول، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على نجل الداعية الثاني.