إجراء تحليل مخدرات لـ نجل داعية سلفي شهير بعد ضبطه بحشيش

قررت نيابة أكتوبر إجراء تحليل مخدرات لـ نجل داعية سلفي شهير بعد ضبطه وبحوزته "مخدر الحشيش" داخل سيارته بمنطقة أكتوبر.

وأجرت نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام نجل داعية شهير بحوزته مواد مخدرة "حشيش وتامول" وسلاح أبيض في الشارع بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة وحيازة سلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى “خ. م”، 26 عاما، مدير إدارة تسويق بقناة تليفزيونية، اشتبهت قوات الأمن فيه خلال دورية امنية في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وتم استيقافه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحيازته على 4 قطع كبيرة من “الحشيش”، و3 أقراص مخدرة “تامول”، وسلاح أبيض يحمل آثار تقطيع المخدر، تم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأثناء فحص هاتف الشاب المتهم كشف ضابط الدورية الأمنية عن احتواء الهاتف على محادثة بين المتهم وبين موزع مخدرات، وأيضا صورة له وهو يحمل “بندقية خرطوش”.

القبض على المتهم بالجيزة

وكان مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية باشتباه قوة أمنية في سيارة يقودها شاب بأحد الشوارع بمنطقة أكتوبر.

وبإيقاف السيارة تبين أنه نجل داعية شهير وعثر بحوزته على حشيش مخدر، وتم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.