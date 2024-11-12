متصورين بسلاح ناري، هاتف نجل داعية سلفي يقود الشرطة لضبط أبناء عمته
تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة ضبط اثنين من أبناء شقيقة داعية سلفي شهير.
وكانت النيابة قد تلقت إخطارًا من مديرية أمن الجيزة يفيد بضبط اثنين من أبناء شقيقة داعية سلفى الشيخ “م.ح” بعد أيام من القبض على ابنه في كمين أمني بمنطقة الشيخ زايد، وبحوزته مخدرات.
وكشفت التحقيقات الأولية بأن الواقعة مرتبطة بواقعة ضبط نجل الداعية، حيث إنه أثناء ضبط نجل الداعية بحوزته حشيش وتامول، وبتفتيش هاتفه المحمول عُثر له على صور ومقطع فيديو وهو يحمل سلاحًا ناريًا.
واعترف بأنه ترك السلاح مع نجلي عمته أحدهما محاسب، والثاني طالب، واللذان يقيمان في محافظة الدقهلية.
توجهت مأمورية أمنية وألقت القبض عليهما، وقررا أنهما التقطا الصور في حفل زفاف شقيق ابن الداعية السلفي وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.
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