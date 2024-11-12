الرئيس الإسرائيلي لـ بايدن: أثبت أنك صهيوني

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثبت خلال الفترة الماضية، أنه صهيوني وعمل لصالح إسرائيل خلال ولايته الرئاسية.

الرئيس الإسرائيلي يثني على دعم بايدن

والتقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وقال له خلال اللقاء: "أنت بالتأكيد صهيوني وأشكرك لأنك كنت صديقا مميزا لإسرائيل".

‏وأضاف الرئيس الإسرائيلي موجها حديثه إلى بايدن، "لا يجب أن تكون يهوديا لتصبح صهيونيا".

بايدن يؤكد أنه صهيوني يعمل لصالح إسرائيل

وفي يوليو الماضي، علق بايدن على موقفه الداعم لإسرائيل، في مقابلة مع سبيدي مورمان، المذيع بشبكة "كومبلكس"، قائلًا: إنه زود تل أبيب بأسلحة دفاعية، ومنع تزويدها بالأسلحة الهجومية التي كانت تستخدمها، مثل القنابل التي تزن 2000 رطل، وتابع: "لقد أوضحت أنهم لا يمكنهم استخدام الأسلحة التي نزودهم بها في المناطق المدنية، ولذلك وضعت هذه الخطة".

واعتبر بايدن أنه "لولا وجود إسرائيل، لكان جميع يهود العالم في خطر، ولذلك ينبغي أن تكون قوية". وعند سؤاله عما إذا كان صهيونيًا، قال بايدن: "نعم". وأضاف: "ليس من الضروري أن تكون يهوديًا لكي تكون صهيونيًا".