بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

شهد جنوب إسبانيا وشرقها موجة أمطار غزيرة جديدة، اليوم الأربعاء، ما أعاد إثارة مخاوف السكان بعد أسبوعين من فيضانات مدمرة خلفت 223 قتيلا على الأقل، معظمهم في منطقة فالنسيا، بحسب "فرانس برس".

الأرصاد الجوية تطلق إنذار أحمر بسبب الأمطار الغزيرة

وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنذارا أحمر، وهو مستوى التأهب الأقصى المرادف لخطر شديد، في ملقة (جنوب) وتاراغونا (شمال شرق)؛ بسبب ظاهرة جوية تسمى "جوتا فريا" ("النقطة الباردة")، وهو منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية يتسبب بهطول أمطار مفاجئة وعنيفة وشائع جدا خلال فصل الخريف على الساحل الإسباني المطل على البحر الأبيض المتوسط.

Massive floods on the street due to heavy rain in Benicarló of Castelló province, Spain 🇪🇸 (12.11.2024) pic.twitter.com/3xqNSWNC32 — Disaster News (@Top_Disaster) November 13, 2024

وفي المناطق المعنية بالإنذار الأحمر والواقعة على الساحل، يُتوقع خلال الساعات المقبلة تجمع بين 120 إلى 180 لترا من الأمطار لكل متر مربع، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، وسيستمر هطول الأمطار حتى الخميس.

انسداد المجاري جراء الوحول الطينية في فالنسيا

ومن المتوقع أيضا أن تشهد فالنسيا التي تضررت من فيضانات 29 أكتوبر أمطارا غزيرة، في ظل تخوّف من استمرار انسداد المجاري جراء الوحول الطينية.

وفي وقت سابق تظاهر عشرات الآلاف في مدينة فالنسيا بشرق إسبانيا يوم السبت الماضي، احتجاجًا على إدارة السلطات المحلية لكارثة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 220 شخصا في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في أوروبا منذ عقود.