ادعموا فلسطين ولبنان بتعزية إسبانيا!

أغلب المواطنين العرب يبدون حزنهم على عدم قدرتهم على دعم الأشقاء في فلسطين ولبنان ضد إجرام العدو الصهيوني.. وهم صادقون في ذلك.. لكنهم لا ينتبهون إلي قدرتهم علي القيام بدور كبير في الدعم دون أن يشاركوا في القتال.

وأخيرا تيسرت الفرصة -مثلا- لذلك بجهد سهل جدا على شبكات التواصل بإجراء بسيط جدا من خلال فضح البلطجة الصهيونية التي جرت في هولندا، أو من خلال التقدم على شبكات التواصل أيضا بالعزاء للشعب الإسباني الصديق على ضحايا الفيضانات وهم بالمئات.

وهذا فريضة أخلاقية إنسانية لكنها في الوقت نفسه تفضح العدو الذي رفض مشجعوه في هولندا الوقوف دقيقة حداد على أرواح هؤلاء الضحايا بل هتفوا ضدهم انتقاما من إسبانيا التي تدعم فلسطين!



وهكذا بإجراءات بسيطة يمكن أن تريح ضميرك وتؤدي دعما مهما للأشقاء.. دون الحاجة إلى البكاء على العجز أو الفشل في تقديم الدعم.. فقط علينا أن نفكر فيما يمكن تقديمه وليس إعلان الندم الدائم كل حين! بالمناسبة.. هناك عشرات من صور الدعم.. اليقظة وحدها هي المطلوبة!