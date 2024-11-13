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سياسة

حزب الوفد يحتفى بذكرى عيد الجهاد الوطني (صور)

احتفالية عيد الجهاد
احتفالية عيد الجهاد بحزب الوفد، فيتو

انطلقت منذ قليل احتفالية معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية، وذلك في ذكرى عيد الجهاد الوطني، والذي يوافق يوم 13 نوفمبر.

ذكرى عيد الجهاد الوطني 

 

حضر الاحتفالية، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وبحضور الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب، والمهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، والمحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، ورئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهيلة، ومحمد عبد الجواد فايد، عضو الهيئة العليا، والنائب الوفدي عيد هيكل، والقيادية الوفدية، الدكتورة منى مكرم عبيد، والقطب الوفدي، الدكتور محمد عبده، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا للوفد، ومحمد فؤاد عضو الهيئة العليا وسيد عيد، عضو الهيئة العليا للوفد، والنائبة الوفدية، أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للوفد، ومحمود سيف النصر، رئيس اللجنة النوعية للمصالحات بالوفد، ومحمد الفقي، عضو الهيئة العليا.

وقدم الاحتفال الكاتب الصحفي شريف عارف، المستشار الإعلامي لحزب الوفد، مدير معهد الدراسات السياسية.

ويتضمن الاحتفال عددا من الفعاليات منها عروض وثائقية وكلمات للوفديين، احتفالًا بهذه الذكرى ومن المقرر أن تقام الاحتفالية  بالمقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتجدر الإشارة إلى أن عيد الجهاد الوطني، هو ذكرى وطنية احتفلت بها مصر من سنة 1922، عقب أن نالت استقلالها حتى عام  1952، وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية، ويقترن باسم الزعيم سعد زغلول.

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