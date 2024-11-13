الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قال العميد سعيد القزح، الخبير العسكري، إن العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت متوقعة، إذ لا توجد أى بارقة أمل في اتفاق قريب لوقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل تستهدف القرى والبلدات بلبنان وتفجرها ثم تنسحب منها، لأنه يريد إبعاد خطر الأسلحة المضادة والمباشرة عن المستعمرات الإسرائيلية.

 

قدرة حزب الله الصاروخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه على الرغم من الضربات الكثيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على منصات إطلاق الصواريخ بـلبنان لكن حزب الله ما زال لديه قدرة صاروخية كبيرة يستخدمها، مشيرا إلى أنه لديه قدرة لإرسال المسيرات التي يستخدمها للوصول إلى قلب حيفا وتل أبيب، معلقا: «هذا المسيرات والصواريخ اللبنانية لا تحدث دمارا وأضرارا داخل إسرائيل مقارنة بما يجري في لبنان من تخريب وتدمير وتجريف وقصف عشوائي ومجازر يوميا».

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

 

استهداف الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية بكثافة منذ 3 أيام وحتى الآن، إذ يستهدف المرافق الاقتصادية لحزب الله».

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي بيروت إسرائيل

مواد متعلقة

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا

مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على اللاعب صلاح محسن

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة

منوعات

المزيد

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

المزيد

خدمات

المزيد

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما حكم قول "اشفع لنا يا رسول الله"؟، دار الإفتاء تجيب

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads