الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

جنود الاحتلال فى
جنود الاحتلال فى لبنان، فيتو

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة جراء انهيار مبنى على عدد من الجنود خلال معارك الجنوب اللبناني، حسبما أفادت قناة « القاهرة الإخبارية » في نبأ عاجل منذ قليل.

إخلاء جديدة للمدنيين اللبنانيين

وعلى الجانب الآخر أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة للمدنيين اللبنانيين بالقرب من ستة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل غارات جوية، زاعمًا أنها ضد أصول حزب الله.

الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن المواقع

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، باللغة العربية على منصة "إكس"، خرائط إلى جانب الإعلان، والتي تدعو المدنيين إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن المواقع.

وجدد أدرعي تحذيره: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك والغبيري".  

منشآت ومصالح تابعة لحزب الله 

وزعم: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب".

وادعى قائلًا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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مقتل جندي معارك الجنوب اللبناني انهيار مبني حزب الله جيش الاحتلال

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