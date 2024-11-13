محافظ الدقهلية يستعرض آليات ضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز المدعم

التقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التليفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم.

جاء ذلك بحضور اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وحضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية والإذاعة المصرية.



وفي بداية اللقاء قال اللواء"طارق مرزوق" احرص دائما علي الالتقاء مع رجال الاعلام والصحافة باعتبارهم شركاء معنا في العمل الوطني لتوضيح الحقائق للرأي العام، وأشار اللواء "مرزوق" أن الصحفيين والإعلاميين كانوا أحد محاور لقائه مع رئيس الوزراء أثناء استعراض جهود المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأضاف “مرزوق” أن لدينا اهتمام بالغ بالمواطنين والتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم ولابد من مشاركتهم بإيجابية مع الدولة في التصدي لكافة الظواهر السلبية.

وأكد اللواء"مرزوق" ان ايجابية المواطنين في التعاون مع الدولة يساهم بشكل كبير في التعامل مع القضايا والتصدي للظواهر السلبية ولابد من حثهم من خلال الإعلام علي هذا التعاون.



واستعرض " مرزوق"خلال اللقاء "برزينتسشن" عن الجهود المبذولة من قبل المحافظة وأجهزتها في كافة جوانب وملفات العمل خلال الفترة الماضية تحت عنوان "مجهودات محققه ومستهدفات مستدامه" والذي تضمن ملف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

أوضح "مرزوق" أنه يتم المرور على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالوحدات المحلية، لتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد.

كما استعرض "محافظ الدقهلية" ملف ضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أنه تم تكثيف الحملات على الأسواق خلال الشهور الماضية حيث تم ضبط عدد من المخالفات والتعامُل معها بالإضافة إلى تنشيط الحملات والمتابعة بصفة يومية على المخابز وتوقيع الغرامات على مرتكبي المخالفات.

وتناول "مرزوق"جهود المحافظة في تفعيل قانون المحال العامة مشيرا انه تم تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة، وبلغ اجمالي الطلبات المقدمة منذ بداية صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى 20 أكتوبر الماضي 6023 طلبا.

كما استعرض " مرزوق" الموقف بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية، موضحًا أنه تم تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة والتي استهدفت 26 قرية بمركز شربين بتكلفة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه، موضحًا أن المحافظة تأتي في المركز الثالث من حيث نسب تنفيذ مشروعات حياه كريمة.

كما تناول "محافظ الدقهلية" المبادرات التي أطلقتها المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة،وذلك باشراف ومتابعة الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية ومنها تدشين مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" وتهدف الي توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والبيئة، بالإضافة الي زراعة الأشجار ودهان البلدورات وصيانة الأرصفة من خلال تقسيم الشباب الي فرق عمل تم توزيعها على مختلف شوارع وميادين المحافظة وتدشين مبادرة "جمصة أجمل بشبابها"، وكذا اليوم الرياضي للكيانات الشبابية الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، وكذا مبادرة "فرحهم بشنطتهم" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة "كفر الأمير جميلة بشبابها" بالإضافة إلى تنظيم معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية.

كما تناول" محافظ الدقهلية" مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ايضا باشراف نائب المحافظ، مشيرا أنه تم تدشين تلك المبادرة بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي باصطفاف 70 سيارة للخدمات المتنقلة تابعة لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف والبريد والشهر العقاري والمراكز التكنولوجية المتنقلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقدم خدمات للمواطنين.

وقال انه خلال المبادرة قامت أجهزة المحافظة بعقد ندوات وفعاليات ودورات تدريبية وتنفيذ قوافل طبية مجانية ومأموريات للأحوال المدنية وتقديم مساعدات عينية ومادية شملت: تنفيذ عدد 679 ندوة توعوية، تنفيذ 2851 دورة تدريبية، تنفيذ 63 قافلة مقدمة من قبل فريق القوافل التنموية "أهل الدقهلية"، توفير سيارتي خدمات متنقلة ضمن المبادرة لتنفيذ عدد 44 مأمورية لسيارة (الشهر العقاري)، وكذا تنفيذ عدد 21 معرضا كما تم توفير عدد 160 فرصة عمل، وتنفيذ عدد 980102 خدمة صحية للمواطنين، وعدد 288 لقاءً في إدارة الوعظ والأوقاف منها لقاءات بالمساجد وبرامج فقهية وبرامج أخلاقية، وتنفيذ عدد 64 رحلة واحتفالا، بالإضافة إلى تقديم عدد 3533 مساعدات مادية لكبار السن وذوي الهمم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

وعن جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية،تمت إزالة كافة الإعلانات غير المُرخصة والتي تسئ للمظهر العام في بعض المناطق، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ترخيص تلك الإعلانات ووضعها بشكل جمالي وتصميم موحد، وأوضح اللواء"مرزوق" ان المحافظة قامت بتدبير قطعة أرض بمنطقة خارج المدينة لإقامة موقف حضاري بطاقة استيعابية 500 سيارة لنقل المواقف غير الرسمية من داخل مدينة المنصورة والتي تسبب ازدحاما وتكدسا مروريا.

كما تم انشاء موقف "دكرنس" الجديد خارج المدينة ونقل كافة المواقف غير الرسمية إليه، كما استعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء ملف المنطقة الصناعية بجمصة، مشيرا انه نظرًا للإقبال المتزايد لطلبات المستثمرين للحصول على قطع أراض بالمنطقة تم التنسيق مع وزارة الصناعة لضم مساحات إضافية وطرحها لتلبية طلبات المستثمرين،كما تناول "محافظ الدقهلية" موقف مراجعة سيارات المعاقين،مشيرا أنه صدر قرار المحافظة رقم 927 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام وعضوية ممثلين عن كل الجهات للمرور على سيارات المعاقين للتأكد من وجودها بحوزتهم.

كما تم حصر جميع الحالات بإجمالي 6700 سيارة على مستوى المحافظة، وحصر جميع الحالات التي تم ترخيصها بعدد 5202 سيارة من خلال قاعدة البيانات الواردة من الجهة المختصة، فضلا عن توزيع الحالات على مراكز لتسهيل أعمال اللجنة، كما استعرض محافظ الدقهلية جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، وملف إزالة التعديات واشار إلى آليات التعامل مع قش الأرز، موضحا أنه تم التصريح بـ 160 موقعا لتجميع قش الأرز وانشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية على مساحة 30 فدانا، بالإضافة إلى عقد 422 ندوة لحث المزارعين على عدم حرق قش الأرز وتسليمه الى مواقع التجميع.

كما استعرض محافظ الدقهلية بعض المشروعات المستقبلية بالمحافظة، منها مقترح لتطوير حديقة الحيوان، وتطوير حديقة شجرة الدر، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكما استعرض الموقف بشأن مشروع تطوير عواصم المحافظات والقضاء على العشوائيات منها ما يخص مساكن حي شرق،حيث كان قد صدر قرار جمهوري بتخصيص قطعة ارض بمساحة 6 أفدنة بمدينة المنصورة لصالح صندوق التنمية الحضرية، نفذت المحافظة عليها مشروعا لبناء 11 برجًا، تتكون من 658 وحدة (سكنى استثماري) بمساحة 150 م2 بالإضافة إلى 88 وحدة ادارية، و12محلًا تجاريًا، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة 94%، وايضا مشروع مساكن الجلاء، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع المتمثل في 7 أبراج سكنية بإجمالي 702 وحدة سكنية، و58 محلًا تجاريًا، إلى جانب وحدة صحية وحضانة، وذلك لتسكين قاطنى مساكن الجلاء بالإضافة إلى قاطني عمارتي الإيواء بمنطقة المجزر، الصادر لهما قرار إزالة، لتسكين 282 أسرة، وأضاف في هذا الصدد أنه تم إجراء قرعة علنية بهذا المشروع لتوزيع الوحدات السكنية لقاطني مساكن الجلاء والإيواء وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين انهوا إجراءات التعاقد على عدادات الكهرباء والمياه.



كما استعراض اللواء "مرزوق" موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025، وموقف تنفيذ برامجها خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 26 أكتوبر 2024 وأوضح أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل والطرق والمواصلات وتحسين البيئة والإدارة المحلية والدعم الفني والتنمية الحضرية والريفية والتنمية الاقتصادية المحلية،كما استعرض "محافظ الدقهلية" أبرز الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والجاهزة لوضع تصور للاستثمار،موضحًا أن عددها يبلغ نحو 17 فرصة، بينها 6 فرص تم إدراجها بالفعل ضمن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، بإجمالي مساحة 23 فدانًا،إلى جانب 11 فرصة جديدة بمساحة إجمالية 72 فدانًا حيث تستهدف هذه الفرص إقامة مشروعات متنوعة منها السياحية والترفيهية والخدمية والتجارية والتعليمية والصحية والفندقية.



وقد تناول محافظ الدقهلية خلال اللقاء مشروع تطوير مدينة جمصة، في ضوء المقومات الواعدة لموقعها المميز، ومنها تطوير ورفع كفاءة شاطئ مدينة جمصة، الذي من شأنه أن يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتشجيع المستثمرين على تنفيذ المشروعات على الشاطئ، إلى جانب مقترح إقامة منتجع سياحي على مساحة 5 أفدنة مقدم من أحد المستثمرين، ومقترح إقامة ناد اجتماعي على مساحة 25 فدانًا مُقدم من أحد المستثمرين، لاستغلال قطع مطروحة كفرصة استثمارية.



كما استعرض محافظ الدقهلية جهود التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، مُشيرًا إلى أن الدقهلية تحتل المركز الأول في تنفيذ هذا الملف على مستوى الجمهورية مشيرا أن عدد طلبات التصالح المُقدمة بالمحافظة، منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، بلغ 163 ألف طلب، تم فحص 43 ألف طلب منها، مستعرضا اجمالي رسوم جدية التصالح واجمالي المتحصلات.

واضاف محافظ الدقهلية انه بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، تم فتح باب قبول الطلبات من المواطنين بتاريخ 4 مايو 2024، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التاريخ، وتم تقديم طلبات بلغ عددها، 129250 طلبًا، واستعرض محافظ الدقهليه اجمالي رسوم جدية التصالح في هذا الشأن.

كما استعرض محافظ الدقهلية جهود المحافظة لاسترداد وتقنين أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن الدقهلية تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة مشيرا أن عدد الطلبات المُقدمة بلغ 7193 طلبًا، وتم توقيع نحو 5700 عقد تخص هذه الطلبات، وصلت المتحصلات المالية منها إلى نحو 633 مليون جنيه، موضحًا أن نسبة إنجاز المحافظة في هذا الملف بلغت 95.1%.

واستعرض اللواء "مرزوق"، ما تحقق في ملف إدارة منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة، حيث أشار إلى أنه تم شراء معدات جمع ونقل وسيارات كسح مياه جديدة، مع رفع كفاءة كافة المُعدات الموجودة بنطاق المحافظة، بإجمالي 784 مُعَدَّة، كما تم في إطار تطوير منظومة البنية التحتية لمصانع تدوير المخلفات، إنشاء عدد مصنعين بمركزي المنصورة، والمنزلة، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة 3 مصانع بمراكز السنبلاوين، وأجا، وبلقاس، لرفع الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير من 600 طن/يوم؛ إلى 3340 طن/ يوم، وتم ايضًا إنشاء المدفن الصحي الهندسي بقلابشو بمركز بلقاس على مساحة 50 فدانًا، للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص العشوائي للمخلفات.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم رفع 8 مقالب عشوائية بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التنمية المحلية، والبيئة، لرفع 1.7 مليون طن، ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو، إلى جانب التعاقد مع 3 شركات كنس شوارع بنطاق حي شرق وحي غرب ومدينة طلخا لرفع مستوى النظافة بالمنطقة المركزية، مع تنفيذ 11 حملة نظافة مُكبرة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نواتج التطهير للترع والمصارف.

كما استعرض محافظ الدقهلية عددًا من المشروعات التي تُنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل مشروع إنشاء مقر وبناء قدرات العاملين بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، والدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع مصرف "كيتشنر"، ومشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز بلقاس، وإنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمركز نبروه، وتطوير الجراجات بمركزي نبروه وبلقاس، وإغلاق وتأهيل المقلب العشوائي بقلابشو مركز بلقاس، وشراء معدات جمع ونقل المخلفات.



وفي نهاية اللقاء استمع اللواء" مرزوق" في حوار مفتوح الي مقترحات ومطالب الصحفيين والاعلامين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها من خلال الاجهزة التنفيذية كل في تخصصه..



وقد توجه الصحفيين والاعلاميين بالشكر والتقدير للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي حرصه واهتمامه الكبير والدائم باللقاء الدوري معهم وتوضيح الجهود التي تبذلها المحافظة في كافة المجالات لتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم والتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجههم.

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