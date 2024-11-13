الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: صادرنا 35 تروسيكل للنباشين ونسعى لدمجهم بمنظومة النظافة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ضرورة تحسين الصورة البصرية والاهتمام بالنظافة والتجميل بالشوارع والعمل علي راحة المواطن. 

وكشف محافظ الدقهلية عن مصادرة 35 تروسيكل للنباشين، والعمل علي دمج النباشين في منظومة النظافة.

وأشار محافظ الدقهلية إلي أنه تم التعاقد مع عدد شركات للعمل بنطاق حي شرق وحى غرب ومدينة طلخا لرفع مستوى النظافة بالمنطقة المركزية

وتابع المحافظ: إنه تم تنفيذ عدد حملة نظافة مكبرة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نوات التطهير للترع والمصار

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بالصحفيين والإعلاميين

وفي ذات السياق كان أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة اجتمع بمجموعة من النباشين كأحد الأفكار غير التقليدية لدمجهم بمنظومة النظافة للارتقاء بالمستوى العام للنظافة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

 وعقد الاجتماع  بحضور نواب رئيس حى غرب المنصورة حمدى رشاد، ووائل عابد، ونبيل السيد أبو المعاطي، ومحمد حسنى النادى سكرتير حي غرب المنصورة، ومسئولى النظافة بالحى.

 

تقنين أوضاع النباشين لعدم قطع أرزاقهم 

وتم خلال الاجتماع متابعة عمل منظومة القمامة الجديدة وتقنين أوضاع النباشين لعدم قطع أرزاقهم ولكن بطريقة قانونية ومرخصة.

مصادرة أي تروسيكلات تستخدم في فرز القمامة 

 وأثناء الاجتماع شدد  على مصادرة أي تروسيكلات تستخدم في فرز القمامة،  وتتسبب في مظهر غير لائق للشارع الدقهلاوى، وإزعاج المواطنين وإعاقة الحركة المرورية.

لن يسمح لأي شخص أيا كان بالفرز في الشارع

كما أكد أنه لن يسمح لأي شخص أيا كان بالفرز في الشارع في غير الأماكن المخصصة للفرز، وسيعاقب.

كما تم تجهيز قائمة بأسماء النباشين والأشخاص الذين يعملون معهم وإخراج التراخيص اللازمة لهم من رئاسة حى غرب وتقسيمهم على جميع قطاعات الحى، مع الالتزام منهم بنقل القمامة بعد جمعها إلى مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة والمستوى العام للنظافة.

محافظ الدقهلية لـ عمال الأزمات والكوارث: ستجدوني قبلكم في الشوارع (فيديو وصور)

وكيل تعليم الدقهلية يبحث آليات العمل بإدارة العلاقات العامة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الدقهلية العلاقات العامة الصحفيين والاعلاميين الشوارع والميادين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة والتجميل حي غرب المنصورة رئيس حي غرب المنصورة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نطاق المحافظة منظومة القمامة مستوى النظافة

مواد متعلقة

محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة

صراع تصفيات أمم إفريقيا بالجولة الخامسة.. 9 منتخبات ضمنت التأهل.. معركة شرسة بين تونس وجزر القمر.. موريتانيا تنتظر هدية الفراعنة.. المغرب تحسم مصير الجابون.. ومواجهة مشتعلة بين كوت ديفوار وزامبيا

فوائد البصل الأخضر، يحمي من الأمراض المزمنة ويقوي مناعتك

تفاصيل التحقيق مع عامل نظافة بتهمة تصوير موظفة داخل دورة مياه

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads