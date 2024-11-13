تفاصيل مصرع أربعينية صعقا بالكهرباء في المنصورة
لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائى بشارع الجيش في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
مصرع سيدة صعقا في المنصورة
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة بشارع الجيش في مدينة المنصورة.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السيدة المتوفاة تدعى ناعسه عبدالرحيم إبراهيم 40 عاما.
نقل الجثة لمستشفي المنصورة الدولي.
تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
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