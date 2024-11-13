"الطب البيطري" بالقليوبية ترد على واقعة توريد لحوم حمير مذبوحة للسيرك القومي

قالت الدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة بالطب البيطرى بـ القليوبية اليوم، إنه تم تحرير محضر بمعرفة أجهزة الأمن لصاحب مزرعة بمنطقة عزبة الأبيض بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية بذبح الحمير لتوريد لحومها للسيرك القومى.

معلومات حول واقعة الحمير المذبوحة بالقليوبية

ولفتت إلى أن صاحب المزرعة خالف التعليمات وأنه بالفحص البيطري للمزرعة تبين العثور على جثث وهياكل الحمير المذبوحة، والتى تم سلخ جلودها وتبين أنها حمير ميتة ويتم ذبحها لتوريدها للسيرك القومي.

وأكدت أن صاحب المزرعة يخالف التعليمات لأنه يقوم بذبح الحمير في مكان بعيد عن السيرك في حين أن الذبح لا بد أن يكون في نفس مكان السيرك وليس بعيدا عنه وفي حضور لجنة من الطب البيطرى وبتصريح من الخدمات البيطرية.



وأكدت وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية أن صاحب المزرعة سبق أن تم تحرير محضر له في عام 2014 لنفس السبب وتم تحذيره بعدم الذبح بعيدا عن مكان السيرك وأن يكون الذبح لتلك الحيوانات تحت إشراف من مديرية الطب البيطرى وبتصريح من هيئة الخدمات البيطرية.

الطب البيطري بالقليوبية، جميع المعروض من اللحوم تخضع تحت رقابة صارمة من المديرية.



وطمأنت وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية المواطنين في أنحاء محافظة القليوبية أن جميع المعروض من اللحوم سواء في محلات البيع المثلجة أو محلات الجزارة تخضع تحت رقابة صارمة من المديرية ومديرية التموين ومباحث التموين ودعت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة.

ونشر عدد من مواطنى عزبة الأبيض في الخانكة صور لهياكل وجثث لمجموعة من الحمير عثر عليها داخل مزرعه بعزبة الأبيض بمدينة الخانكة، وكانت الجثث والهياكل في حالة تعفن وانتفاخ على صفحاتهم الشخصية «فيس بوك» مما أثار حالة من الاستياء والغضب خوفا من أن يتم بيع هذه الحمير في محلات بيع اللحوم على أنها لحوم مواشى.



وتمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط الحمير المذبوحة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المزرعة وأكدت مديرية الطب البيطرى أنها تقوم بحملات مستمرة على محلات الجزارة للتأكد من الذبح داخل السلخانات الحكومية ومدى صحة الماشية التي يتم ذبحها.

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