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رياضة

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك

خالد صبحي، فيتو
خالد صبحي، فيتو

يبدأ الثنائي  خالد صبحي والبنيني أتدجيكو سامادو المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته أمام فريق الزمالك بالدوري الممتاز.

وشارك سامادوا وخالد صبحي في تدريب خفيف مساء أمس الثلاثاء على هامش مران الفريق بستاد الكلية الحربية بالقاهرة بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.
 

وغاب البنيني سامادو عن مباريات الفريق الماضية لخضوعه لبرنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض، وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

وعاني خالد صبحي من إصابته بتمزق من الدرجة الثانية  في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

واستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والمصري 


 ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق 23 من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والمصري بجدول الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

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