الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية ، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، حيث سجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 399.927.145 جنيه، بنسبة  تقدر بــ 21.81 %.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

 

حركة قطاعات البورصة اليوم - فيتو 
حركة قطاعات البورصة اليوم - فيتو 

 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024

  • وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة. 
  • تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة. 
  • وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة. 

 

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