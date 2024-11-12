الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هدف كل 67 دقيقة، محمد صلاح يحقق أفضل معدل مع ليفربول منذ انضمامه

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تألقه مع الريدز في الموسم الحالي ليصل إلى أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، خلال مسيرته مع النادي الإنجليزي الذي انضم إليه في صيف 2017.

ورغم تكهنات الكثيرين بتراجع مستوى محمد صلاح برحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، إلا أنه بعد تولي الهولندي أرني سلوت تدريب الريدز مع بداية الموسم الحالي نجح صلاح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلها على مستوى كافة البطولات.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن بلوغ محمد صلاح أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، حيث يساهم في هدف على الأقل كل 67.4 دقيقة بمختلف البطولات هذا الموسم، وساهم في 20 هدفا ما بين تسجيل 10 أهداف وصناعة مصلها على مدار 1347 دقيقة خاضها حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن اللاعب الدولي المصري وصل بذلك إلى أفضل معدل على مدار مسيرته مع ليفربول، الذي انضم إليه في صيف 2017.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 221 هدفا وصنع 99 أخرى بمختلف البطولات مع ليفربول حتى الآن.

 

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده

يبدو أن نادي ليفربول في طريقه لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ويستطيع اللاعب المصري التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.


وبحسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزي فإنه ما زالت إدارة ليفربول ومحمد صلاح في محادثات حول عقد جديد محتمل لما بعد عام 2025.

وأضافت: مع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، حيث لا تزال وجهات النظر متباعدة بين الطرفين. فلدى محمد صلاح خيارات كبيرة أخرى في كل من السعودية وأوروبا بشأن وجهته في الموسم المقبل ولكنه قد يفضل الاستمرار مع الريدز.

جاكبو يخطف جائزة هدف الشهر في ليفربول من محمد صلاح (فيديو)

بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب آرني سلوت الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الفائز بالكرة الذهبية: محمد صلاح أصعب خصم لعبت أمامه

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

منوعات

المزيد

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads