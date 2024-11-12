هدف كل 67 دقيقة، محمد صلاح يحقق أفضل معدل مع ليفربول منذ انضمامه

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تألقه مع الريدز في الموسم الحالي ليصل إلى أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، خلال مسيرته مع النادي الإنجليزي الذي انضم إليه في صيف 2017.

ورغم تكهنات الكثيرين بتراجع مستوى محمد صلاح برحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، إلا أنه بعد تولي الهولندي أرني سلوت تدريب الريدز مع بداية الموسم الحالي نجح صلاح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلها على مستوى كافة البطولات.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن بلوغ محمد صلاح أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، حيث يساهم في هدف على الأقل كل 67.4 دقيقة بمختلف البطولات هذا الموسم، وساهم في 20 هدفا ما بين تسجيل 10 أهداف وصناعة مصلها على مدار 1347 دقيقة خاضها حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن اللاعب الدولي المصري وصل بذلك إلى أفضل معدل على مدار مسيرته مع ليفربول، الذي انضم إليه في صيف 2017.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 221 هدفا وصنع 99 أخرى بمختلف البطولات مع ليفربول حتى الآن.

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده

يبدو أن نادي ليفربول في طريقه لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ويستطيع اللاعب المصري التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.



وبحسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزي فإنه ما زالت إدارة ليفربول ومحمد صلاح في محادثات حول عقد جديد محتمل لما بعد عام 2025.

وأضافت: مع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، حيث لا تزال وجهات النظر متباعدة بين الطرفين. فلدى محمد صلاح خيارات كبيرة أخرى في كل من السعودية وأوروبا بشأن وجهته في الموسم المقبل ولكنه قد يفضل الاستمرار مع الريدز.