الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

تعرض النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول، لموقف طريف مع أحد مشجعي ليفربول في المدرجات. 

وقال المشجع لمحمد صلاح: “أنا بلدياتك من نجريج ليرد الهداف المصري: إزاي من نجريج ومعرفكش؟ من عائلة مين؟ ورد المشجع: ”عائلة جمعة".

وجاء ذلك خلال رحلة ليفربول في معسكر الإعداد قبل بداية الموسم الحالي بالولايات المتحدة ليصبح حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعيش صلاح حالة من التألق في الموسم الحالي مع ليفربول حيث سجل 10 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين لزملائه ويحتل مع الريدز صدارة الدوري الإنجليزي وصدارة الترتيب في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ المسابقة

 

ويتصدر تلك القائمة، واين روني (36 مرة)، يليه محمد صلاح (35 مرة).

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح أصبح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

 

كما حقق النجم المصري هذا الرقم، في كل من مواسمه الـ4 الأخيرة مع ليفربول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتا الدوري الانجليزي ال الولايات المتحد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح المس

مواد متعلقة

عمر مرموش ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا

جاكبو يخطف جائزة هدف الشهر في ليفربول من محمد صلاح (فيديو)

بعد معاقبته من رابطة التحكيم الإنجليزية، الاتحاد الأوروبي يوقف الحكم ديفيد كوت

طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وبتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

الفائز بالكرة الذهبية: محمد صلاح أصعب خصم لعبت أمامه

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

بعد إحالته للمحاكمة العاجلة، تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب وهل كانت هناك حملة ممنهجة ضد الهضبة؟

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

منوعات

المزيد

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads