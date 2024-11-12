بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

تعرض النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول، لموقف طريف مع أحد مشجعي ليفربول في المدرجات.

وقال المشجع لمحمد صلاح: “أنا بلدياتك من نجريج ليرد الهداف المصري: إزاي من نجريج ومعرفكش؟ من عائلة مين؟ ورد المشجع: ”عائلة جمعة".

وجاء ذلك خلال رحلة ليفربول في معسكر الإعداد قبل بداية الموسم الحالي بالولايات المتحدة ليصبح حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعيش صلاح حالة من التألق في الموسم الحالي مع ليفربول حيث سجل 10 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين لزملائه ويحتل مع الريدز صدارة الدوري الإنجليزي وصدارة الترتيب في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ المسابقة

ويتصدر تلك القائمة، واين روني (36 مرة)، يليه محمد صلاح (35 مرة).

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح أصبح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما حقق النجم المصري هذا الرقم، في كل من مواسمه الـ4 الأخيرة مع ليفربول.