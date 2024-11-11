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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يحدد موقفه من بيع عمر مرموش في يناير

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

كشف ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، عن خطة النادي الألماني تجاه مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق.

وتألق عمر مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم حتى الآن، حيث شارك في 16 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين، في جميع المسابقات.

 

موقف فرانكفورت من بيع عمر مرموش في الميركاتو الشتوي 

وأكد كروشه، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هدفنا هو الحفاظ على عمر مرموش وعلى الفريق حتى نهاية الموسم، يجب ألا يكون هناك أي إضافات أو مغادرة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى نتمكن من الحصول على مركز جيد في الدوري الألماني".

وأضاف: "مثل الأندية الأخرى، علينا تحقيق إيرادات النقل، وإذا جاء نادي ودفع ما نريد، فنحن دائمًا منفتحون على السماح للاعب بالرحيل، لكننا الآن نريد أن نلعب كرة قدم ناجحة، وهدفنا هو الحفاظ على تماسك الفريق حتى الصيف".

وختم: "يتمتع مرموش بتقنية تسديد جيدة جدًا، وهذا هو نتيجة العمل التدريبي الجاد والثقة التي تحتاجها".

 

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