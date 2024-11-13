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حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع في القطامية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة القطامية بحبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة ربع نقل من أحد الأشخاص بأسلوب المفتاح المصطنع، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة "سيارة ربع نقل" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية. 


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


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نيابة القطامية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة القطامية

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