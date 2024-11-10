الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

إحالة سائق بتهمة سرقة مبلغ مالي من إحدى المؤسسات الخيرية للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة الأزبكية بإحالة سائق بتهمة سرقة مبلغ مالي من إحدى المؤسسات الخيرية، لمحكمة الجنايات.

كان رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية بالأزبكية؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى، إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.

وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أحد أصدقائه- سيئ النية- مقيم بالمنوفية، وضبط باقي المبلغ لدى سائق مقيم بمحافظة الغربية.


يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية ومرتكبي جرائم السرقات.

 

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نيابة الأزبكية مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

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