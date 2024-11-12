القوات الأمريكية تعلن ضرب أهداف إيرانية في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم تنفيذ ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات موالية لإيران.

وقالت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع " البنتاجون " في بيان إن الضربات استهدفت موقعين، ردًّا على عدة هجمات على جنود أمريكيين في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف البيان أنّ الضربات "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيًّا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف" وفق تعبيره.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: "رسالتنا واضحة. لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة. سنواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفرادنا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت قبل نحو شهر أن قوات أمريكية شنت في 12 أكتوبر الماضي ضربات ضد مواقع عدة لتنظيم "داعش" في سوريا.