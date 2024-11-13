تجديد حبس طالب بتهمة دهس شخص أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس طالب متهم بدهس شخص أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص إحدى الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.