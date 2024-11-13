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محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأمطار والسيول (فيديو وصور)

محافظ الدقهلية يشهد
محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأمطار، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للحملات الميكانيكية بالمنطقة المركزية، للتأكد من الحالة الفنية لها وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث.

 

وأوضح محافظ الدقهلية أن لدينا ما يقرب من 1255 سيارة ومعدة متنوعة بتكلفة بلغت حوالي مليار ونص المليار جنيه ما بين شراء جديد ورفع كفاءة موزعين على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

 

واستعرض "مرزوق" المعدات في أرض الاصطفاف وتبادل الحديث مع السائقين للتعرف على قدراتهم الفنية وكيفية التعامل مع المعدات ومواجهة الأزمات وطالب بتشغيل المعدات عمليًّا في أرض الاصطفاف، وأكد لهم أنهم خط الدفاع الأول وأنهم سيجدوه في الشوارع قبلهم، ووجه بتوفير الدعم اللازم لهم.

ووجه محافظ الدقهلية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد دورات تدريبية وندوات تعريفية للسائقين ومستخدمي سيارات ومعدات مواجهة الأزمات لرفع قدراتهم الفنية والعملية وحسن التعامل مع المعدة والأزمة.

وأوضح "مرزوق "أن هذا الاصطفاف يشمل 5% من إجمالي المعدات بالمحافظة وهو تجربة حقيقية للتأكد من جودة المعدات وصلاحيتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات في أي وقت.

وقال "مرزوق ": إن المعدات تم شراؤها من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش ولودر زاحف ولوادر مفصلية وسيارات إنارة ومكابس ومكنسيات وسيارات كسح أمطار وغيرها.

وأكد محافظ الدقهلية على تأكيد السيد رئيس الوزراء على دعم المحافظة الكامل للارتقاء بكافة الخدمات وتعظيم الاستفادة من المعدات، وأنه سيتم دعم الحملات الميكانيكية بمعدات جديدة قريبًا.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية على استعداد كامل لمنع حدوث الكوارث وحسن التعامل مع الأزمات بفضل الأداء المتميز لأبنائها والدعم الملموس والمتميز من الحكومة للمحافظة.

ووجه " مرزوق " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث في أي وقت ووضع الخطط والبدائل لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة في ظل التغير المناخي.



ووجه " المحافظ " شكره وتقديره لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومديري الحملات الميكانيكية والسائقين على هذا المظهر المشرف والاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمات أو كوارث.

حضر الاصطفاف عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المشاركة في العرض ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإطفاء.

 

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