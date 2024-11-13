محافظ الدقهلية: لدينا 6023 طلب لترخيص محال عامة
قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن هناك متابعة مستمرة لتفعيل قانون المحال العامة.
متابعة تفعيل قانون المحال العامة
وأوضح محافظ الدقهلية خلال لقائه بالمحافظين أنه تم إنشاء 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة، بجانب الطلبات المقدمة منذ بداية صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى 2024/10/20.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن إجمالي الطلبات 6023 طلب، وما تم ترخيصه 1462، وما تم رفضه 1907، وتحت الدراسة 2654.
إجمالي المتحصلات
وأكد المحافظ أن إجمالي المتحصلات بلغت 7.1 مليون جنيها من إصدار تراخيص المحال.
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